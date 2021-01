Cabalgatas alternativas en toda España para recibir a los Reyes Magos entre frío polar, lluvia y nevadas

El coronavirus no evitará la llegada de los Reyes Magos . Este año no se celebrarán las tradicionales cabalgatas para recibir a Sus Majestades de Oriente debido a las restricciones sanitarias, pero serán sustituidas por ingeniosas alternativas como comitivas por las calles de las ciudades, saludando a los niños en los balcones, recepciones con cita previa, videoconferencias o eventos en YouTube.

Cabalgata estática en Madrid

Los Reyes Magos recorrerán en globo Andalucía

Los Magos recorrerán la capital de Andalucía en globo , desde las 9.00 horas, intentando abarcar "el máximo de lugares", teniendo en cuenta que este año no podrá celebrarse el tradicional desfile. Unas horas más tarde, sobre las 11.00 horas, también se les verá mirando al cielo desde la capital cordobesa.

En Almería, los Reyes Magos han enviado una carta y caramelos a las casas de los niños, en la que les explican que no habrá cabalgata. "Sabemos que te has portado muy bien y que a pesar de lo raro que ha sido este año, te has esforzado un montón por seguir aprendiendo y sonriendo en casa y en el cole", han subrayado. Mientras, en Málaga, serán recibidos en la Alcazaba y harán una ofrenda en la Catedral.