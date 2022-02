Los países UE aplicarán desde el martes la caducidad de nueve meses para el certificado Covid sin dosis de refuerzo

En caso de que el pasajero proceda de un país extracomunitario y le hayan inoculado una vacuna autorizada por la OMS pero no por la Agencia Europea del Medicamento, se exigirá una prueba diagnóstica de coronavirus negativa. El llamado pasaporte COVID también permite un certificado de recuperación de la enfermedad junto a una PCR negativa para viajar por el interior de sus fronteras para aquellos que no estén vacunados.

Un certificado de vacunación correspondiente a una vacuna aprobada a nivel europeo si han transcurrido al menos 14 días y no más de 270 días desde la última dosis de la pauta de primovacunación o si la persona ha recibido una dosis de refuerzo. En este caso, los Estados miembros podrían aceptar también certificados de vacunación correspondientes a vacunas aprobadas por autoridades nacionales o la OMS.

Un resultado de una prueba diagnóstica PCR que sea negativo y se haya obtenido no más de 72 horas antes del viaje o una prueba rápida de antígenos negativa que se haya obtenido no más de 24 horas antes del viaje.

Un certificado de recuperación que indique que no han transcurrido más de 180 días desde la fecha del primer resultado positivo de la prueba diagnóstica.