La necesidad de cambiar la ley para evitar daño adicional a las víctimas en los juicios

Y si el interrogatorio del fiscal fue duro, no lo fue menos durante el turno de la abogada del principal acusado, que le ha llegado a preguntar si no recordaba haber mantenido "relaciones consentidas" con los procesados o por qué no "chilló" o "llamó a un timbre" mientras era conducida a la nave. "Tenía miedo", se defendió la víctima poco antes de que el tribunal, que a duras penas ha intervenido en estos interrogatorios, cortara a la letrada al considerar que la pregunta "no aporta nada".