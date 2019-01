Cañamero y el sindicato de Gordillo llama a rodear el Parlamento andaluz el día de la investidura

telecinco.es

El Sindicato Andaluz de Trabajadores llama a rodear el Parlamento Andaluz porque el cambio de Gobierno en Andalucía ·no se puede ver como el simple juego de la alternancia parlamentaria puesto que se trata del primer gobierno que accede al poder con los votos de la extrema derecha desde el bienio negro en la II República. Y lo peor que podemos hacer es normalizar este hecho desde la inacción".

El Sindicato de Cañañero y Gordillo destaca en un comunicado que sin duda, "el nuevo Gobierno pondrá en marcha nuevos ataques contra los derechos sociales y democráticos y los servicios públicos, con privatizaciones y recortes de las políticas sociales". No solo eso. Considera que "supone una amenaza para los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad y contra la violencia machista".

Va más allá el sindicato al señalar que "se trata de un gobierno orquestado desde pactos de sillón en Madrid con un partido, Vox, claramente contrario al autogobierno de Andalucía y que pretende liquidar nuestra autonomía, llamado incluso a una nueva conquista. Igualmente, tratarán de reforzar el discurso del odio y las políticas que criminalizan la inmigración, traicionando el legado histórico de Andalucía como sociedad abierta, solidaria y fraternal".

Como justificación a estas acciones, el sindicato señala que no le mueve "ningún signo de nostalgia respecto a décadas de gobiernos del PSOE en la Junta que nos ha llevado a nuestra tierra a desequilibrios sociales enormes, subalternidad política y alineación cultural. Lo que nos mueve es un no claro y rotundo a esta nueva vuelta de tuerca neoliberal, a nuevos recortes, a nuevos ataques y por supuesto, un no al fascismo y a la entrada de sus políticas en Andalucía, un no al machismo, a la homofobía, al racismo y al centralismo.

Y hacen un llamamiento a tomar las calles como ya realizó Iglesias el día de los resultados andaluces, aunque el líder de Podemos rectificó. No parece que lo vaya a hacer un sindicato que llama ahora a "ir a las puertas del Parlamento de Andalucía, a decir alto y claro que el pueblo trabajador andaluz no va a consentir ningún recorte de derechos y no va a permitir ninguna vuelta atrás en las conquistas sociales". La convocatoria traerá polémica.

Llamamos, por tanto, a toda la sociedad andaluza, a la clase trabajadora, al movimiento feminista y al conjunto de los movimientos sociales, a la movilización permanente, a la vigilancia constante, para impedir cualquier paso atrás en nuestros derechos.

Andalucía no está en venta, nuestros servicios públicos no pueden venderse al mejor postor; los derechos de las mujeres no se negocian, fuera la manada fascista. Por el empleo, los servicios públicos, la renta básica; por los derechos de las mujeres; por nuestra cultura e identidad nacional; contra el fascismo, ni un paso atrás.