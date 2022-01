Cantabria deja de exigir el certificado covid en hostelería y ocio porque con ómicron no tiene sentido

El pasaporte Covid deja de estar en vigor en Cantabria este martes porque ya "no cumple el objetivo" de cortar la transmisión del virus en espacios interiores ahora que domina la variante ómicron, más contagiosa y que esquiva mejor el sistema inmunitario. La Consejería de Sanidad publicó el 3 de diciembre la resolución para poner en funcionamiento el certificado Covid y el día 9 fue autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con una vigencia de 40 días, que termina hoy y que no se ha renovado al considerar que ya no está surtiendo efecto. Así lo ha anunciado hoy el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez.