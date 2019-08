Carcedo celebra que está "descendiendo en número de casos" de listeriosis, pero reconoce que "algo ha fallado"

Carcedo ha recordado que el brote, "según las normas europeas" de vigilancia de la seguridad alimentaria, "no se debería de haber producido si se hubieran cumplido todos los requisitos de los productos que no llevan calentamiento en el hogar o restaurantes, puesto que son listos para el consumo y requieren unos mayores controles".

Todos los controles de seguridad alimentaria "están funcionando de forma normalizada"

En la misma línea que el consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre, ha incidido en que los productos de carne mechada de Comercial Martínez León, que utilizaban carne directamente de 'La Mechá' "no son de marca blanca". "Es una marca concreta de una empresa concreta, cuyo problema no es que sea una marca blanca, sino que su etiquetado es inexistente en cuanto a los requisitos exigibles. Se produce una venta sin los requisitos exigibles de etiquetado de seguridad alimentaria. Es un problema de etiquetado, no de que sea una marca blanca", ha criticado.