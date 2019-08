Calvo pide "responsabilidad y madurez" a políticos: "Deberían ayudar para que tengamos Gobierno"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo , ha llamado este sábado a "la responsabilidad y a la madurez" de la política en España y sus políticos de cara a la formación de un gobierno a nivel nacional teniendo en cuenta que " las urnas ya han hablado y no hay alternativa factible ". "Creo que la política española tiene que dar un recital de compromiso y de madurez, de responsabilidad con los problemas y con las personas", ha afirmado.

Tras señalar que la situación constitucional es España es "muy previsible" y el sistema "nos coloca delante de las urnas" si la situación no llega a buen puerto tras una primera investidura no exitosa, ha indicado que como Gobierno y como partido no quieren ir a las urnas. "Los ciudadanos ya han hecho su parte y lo han hecho libremente", ha manifestado.