Calvo critica que Podemos no ha querido negociar: "Nos han pedido el Gobierno entero"

La vicepresidenta del Gobierno,, ha criticado que Podemos no ha querido negociar con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez , porque han mantenido una posición que no es realista y han reclamando para sí "el gobierno entero".

Ha afeado a Podemos que no tuviera un principio "de realidad". "Ha pretendido negociar en una posición que no se corresponden a las urnas", ha indicado, asegurando que el PSOE ha hecho el "gran esfuerzo" en las negociaciones y ha tomado siempre la iniciativa, mientras Podemos "parecía que no estaba".