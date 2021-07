El Congreso da luz verde a no llevar mascarilla en exteriores con el apoyo de 180 diputados

Finalmente, el texto del Ejecutivo ha cosechado el apoyo de 180 votos, puesto que a los 155 que suman PSOE y Unidas Podemos se han adherido, entre otros, Ciudadanos, Bildu, Más País y Compromís, frente a los 90 votos que lo han rechazado, entre ellos el PP y Foro Asturias, y 78 abstenciones, entre ellas la de Vox, ERC, PNV y Junts. Pese a su abstención, Vox también ha aprovechado para censurar el uso de la mascarillas no debería estar "vinculado a la urgencia que tenga la Moncloa para dar buenas noticias o a los caprichos de propaganda gubernamental". De su lado, Esquerra y PNV, aliados habituales del Gobierno, han explicado su abstención a esta medida en un momento en que está subiendo la incidencia de contagios, sobre todo en Cataluña donde la situación es "crítica", según ha comentado los independentistas catalanes, y a que "no hay razones para minorar" el uso de la mascarilla, han apuntado los nacionalistas vascos.

"El debate no es si mascarillas si o mascarillas no . Siguen siendo obligatorias en nuestro país. Se trata de una mínima regulación ", ha argumentado Darias, que ha recordado que el decreto solo exime a la población de portarlas en el exterior y cuando se pueda mantener una distancia de 1,5 metros.

Así, y aludiendo a las imágenes de aglomeraciones en las que no se respetan las medidas sanitarias, la ministra ha hecho una llamada al cumplimiento de la normativa. "Se trata de imágenes sin amparo legal ni justificación alguna . Me parece que son inaceptables", ha criticado.

La primera réplica a la ministra la ha dado la diputada del PP Elvira Velasco , que ha anunciado que su formación no apoyará la convalidació n criticando duramente el "mensaje de falsa seguridad" que lanzó el Ejecutivo con esta medida, que a su juicio "ha contribuido" a la llegada de la quinta ola . "Y usted nos pide convalidar el decreto de las sonrisas", ha lamentado.

"Señorías del PP es un recurrido recurso parlamentario pero lo que traemos aquí a debate no es ni la sentencia del Constitucional, ni los indultos ni el estado de alarma ni una ley de pandemias. Hoy votamos lo que votamos ", le ha espetado el diputado socialista Guillermo Antonio Meijón.

En esta línea, el diputado del PSOE ha criticado que el PP no haya hecho "alusión" a los datos de vacunación con los que, a su juicio, se desmontarían sus argumentos . Además, ha opinado que los ciudadanos esperan que en política, "y más en crisis", los dirigentes sumen y multipliquen esfuerzos". "Y no restar y dividir", ha lamentado.

Más duro que la parlamentaria del PP ha sido el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros , que ha ironizado con el "papelón" de Darias, una ministra encargada de subir a la Tribuna para convencer a los diputados de "algo que no puede creerse nadie" y que, desde su punto de vista, es una estratagema de Sánchez para permanecer en el poder.

"En medio de una pandemia letal, Sánchez ha sido capaz de poner un aspecto como el uso de la mascarilla al servicio de su interés: eso es sectarismo ", ha criticado, sosteniendo que lo que hace el Gobierno "es muy grave ". "Y no lo digo yo, se lo ha dicho el Tribunal Constitucional", ha continuado el portavoz de Vox.

Que los españoles deban "usar mascarilla o no" es algo que debe decidirse, según Espinosa de los Monteros, siguiendo "criterios científicos" y no debería estar "vinculado a la urgencia que tenga la Moncloa para dar buenas noticias o a los caprichos de propaganda gubernamental". "Esta arbitrariedad marca un despropósito más, y no son pocos", ha añadido.