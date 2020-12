Carolina Darias se perfila como sustituta de Illa en Sanidad e Iceta suena para Política Territorial

Este movimiento dejaría libre la cartera de Política Territorial, para la que no se descarta a Iceta , quien ya ha sonado con anterioridad para este puesto.

Según han explicado fuentes del PSOE, Iceta trasladó a mediados de noviembre al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su intención de no presentarse. Desde el PSC, las fuentes señalan que Iceta ha explicado a sus colaboradores que el partido no necesitaba para estos comicios un "buen candidato" como podría ser él sino un candidato "ganador" y entiende que ése es el ministro y secretario de organización de los socialistas catalanes. Por eso, explican desde el socialismo catalán, con esta apuesta no se busca sólo mejorar resultados sino lograr los votos suficientes para ganar los comicios.