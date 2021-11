Carolina Darias cree que estamos cerca de la inmunidad de grupo para acorralar al covid

¿Es España el ejemplo mundial de inmunidad de rebaño? The Lancet así lo ha manifestado aunque la OMS alerta de que el covid está en un momento crítico y China vuelve a apostar por restricciones masivas mientras los casos se disparan en Europa, con Rusia y Alemania en datos de récord. No hay que confiarse pese a que la ministra de Sanidad, Carolina Darias destaque que "con toda prudencia, hay unas condiciones óptimas para tener al virus acorralado con casi un 90 por ciento de la población diana vacunada "España está en un nivel tremendamente óptimo para estar cerca de la inmunidad de grupo ".

También ha destacado que el grupo de personas con edades comprendidas entre los 30 y los 49 años presentan una incidencia muy menor, consecuencia de la alta cobertura vacunal. Además, ha añadido que 1.200.000 personas cuentan ya con la dosis adicional. No obstante, ha instado a "no bajar la guardia" y a promover "la cultura del cuidado", a la vez que ha hecho un llamamiento para que los que aún no se han vacunado lo hagan.