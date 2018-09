La viuda Negra: "No maté a mi marido"

“Yo no he matado a mi marido ni a nadie. No me casé por ningún interés, yo sabía que él no tenía ningún dinero, simplemente nos enamoramos. Mi marido lo que tenía eran deudas, pero eso a mí no me importaba. Él solo quería arreglar sus papeles médicos para venirse a casa conmigo para estar tranquilos…”, apunta.