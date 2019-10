Casado asegura que Sánchez "está perdiendo el pulso" con la sociedad española

El presidente del PP, Pablo Casado, acudía en la mañana del sábado a la XXIV Unión Interparlamentaria del PP. Desde allí, en un acto claro de precampaña, el líder conservador alerta de que, ante la crisis económica venidera que vaticinan casi todos los expertos, "no hay salida a la crisis por la izquierda, porque no hay salida para España con Sánchez", que según Casado, "se ha declarado incapaz de evitarla". Denuncia además que "las cuentas de Sánchez no son creíbles. El cheque en blanco que promete en campaña es un cheque sin fondos".