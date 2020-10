Casado pone como condición que el estado de alarma dure 8 semanas para apoyarlo y salvar la Navidad

El líder del PP, Pablo Casado, ha condicionado este lunes su apoyo al estado de alarma a que no dure más de ocho semanas y a que se apruebe "de una vez" un marco legal con una modificación de la ley 3/86 que podría estar listo ya en diciembre. En la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha inaugurado el Rey, Casado ha planteado limitar el plazo de aplicación de esta medida excepcional que, a su juicio, "no puede superar en ningún caso las ocho semanas". Salvar la Navidad es uno de los argumentos defendidos por Casado.

"La posición del PP es que para recabar el apoyo mayoritario de las Cortes, que refleje una unidad, necesitamos dos cuestiones. Limitar el plazo de aplicación de esta excepción . No puede superar en ningún caso las ocho semanas. Vamos a dar un margen para intentar llegar a un acuerdo. Pedimos que se pueda limitar la movilidad en los tres principales puentes que vienen. En el campo económico, queremos salvar la campaña navideña. Y si se permite, queremos dar tranquilidad a los españoles, sobre todo los mayores, que ven que no pueden ver a los suyos hasta el 9 de mayo", ha señalado Casado.

El líder del PP ha señalado cuatro puntos para defender su postura. Primero, hay que recordar que es la constatación de un gran fracaso. Se dijo en julio que se había derrotado al virus. Segundo, la responsabilidad en materia de pandemias es del Gobierno. Casado no considera muy adecuado decir que las autoridades competentes son las comunidades. Casado ha criticado que el Gobierno se parapete en las comunidades para que haya 17 respuestas distintas a un virus y le pone como ejemplo a Merkel, que en una reunión de diez horas sacó un documento consensuado con los lander. Tercero, Casado cree que la alarma es una excepcionalidad constitucional. Tasada en tiempo y alcance. No para seis meses. "Nos preocupa que siempre tiene que estar sujeta a un control parlamentario. No puede sustituir por la comparecencia semanal de un ministro en una comisión. Su cuarta consideración es que hay aspectos que podrían ir contra la Constitución, y se puede ver como una agresión a la separación de poderes al no haber control jurisdiccional. Y quinto, según Casado, "contraviene las recomendaciones de la Comisión Europea, la última firmada por el presidente en mayo".