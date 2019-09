Casado: "El PP desbloqueará la situación si Sánchez nos quiere llevar a elecciones"

Pero, en cualquier caso, ha dejado claro que la formación no desea que los ciudadanos vuelvan a las urnas. "Yo no sé si va a haber elecciones generales, pero para que no quede ninguna duda, el PP no quiere elecciones generales", ha señalado Casado, a pesar de que, a su juicio, "reforzaría estratégicamente" el papel del PP.