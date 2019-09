El 'caso Torra' con los CDR enciende más la mecha: Sánchez amenaza, Podemos pide calma y C's lanza una moción

El ' caso Torra ' y sus relaciones con los CDR han encendido aún más la mecha en la política catalana. Los contactos de estos con la hermana de Torra aumentan la tensión hasta tal punto que Pedro Sánchez ya ha lanzando un mensaje rotundo en la presentación de su campaña electoral. la hermana del expresidente Carles Puigdemont, Anna Puigdemont, ha negado que el 15 de septiembre de 2018 se reuniera con miembros de los CDR para "entregar documentación sensible y establecer comunicaciones" entre el expresidente y el presidente, Quim Torra, tal y como se desprende de los autos de prisión de los CDR encarcelados. Pero aún así Sánchesz se ha mostrado duro.

De hecho, Pedro Sánchez ha recordado en vísperas del 1-O que "los independentistas han cometido errores gigantescos y fatales para ellos y para la sociedad catalana. Les reclamo que no jueguen con fuego, que condenen la violencia en todas sus formas y venga de donde venga, sobre todo si viene de sus filas", ha dicho. En este sentido, ha subrayado que Cataluña necesita "primero ley y luego diálogo". El secretario general del PSOE ha realizado estas declaraciones durante el acto de presentación del lema del partido para las próximas elecciones. Sánchez ha animado a los españoles a acudir a las urnas para que el 11 de noviembre haya Gobierno. "El 10N es importante participar. El 11N tiene que haber Gobierno en España. Ha llegado la hora de la verdad, o gobierno progresista o bloqueo el 11N. Ahora Gobierno, ahora España", ha concluido.

Un plan de conspiración contra las instituciones del Estado

El CNI catalán tras el asalto al Parlament

"El desarrollo del plan, encomendado por parte del denominado " CNI catalán" se habría asumido y planificado por parte del propio ERT, estando implicados en varias de las iniciativas que conformarían dicho plan", reza el auto del juez. Señala en particular dos conversaciones telefónicas intervenidas en las que el detenido Jordi Ros dice al también en prisión preventiva Guillem Xavier Duch "que deberían empezar a mover las cosas porque las noticias avanzan desfavorablemente". Ros es considerado integrante del "núcleo productor" de esta organización a la que la instrucción atribuye carácter terrorista y en las fechas en que se produjo esa charla, "ya había empezado a adquirir productos químicos".

Marlaska pide a Torra condenar la violencia

"Torra tiene algo muy fácil, que es condenar el ejercicio de la violencia con cualquier tipo de finalidad. Eso es muy simple para cualquier demócrata", ha expresado Marlaska en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada sobre la prevención y el control de los ciberdelitos en colectivos vulnerables. Así, ha pedido respeto con la investigación judicial y que no se hagan especulaciones sobre si Torra colaboró con los CDR o se reunió con la hermana del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont . "Seamos respetuosos con la investigación judicial y no hagamos especulaciones más allá de lo que conste en las actuaciones policiales", ha señalado.

Reunión clandestina con la hermana de Puigdemont

Otro de los detalles que apunta el auto del juez es que Duch participó el 15 de septiembre de 2018 "en un encuentro cuyas características exigían unas grandes medidas de seguridad que fueron asumidas y adoptadas por parte del ERT, consiguiendo llevar a término la misma" y fue "una reunión secreta in itinere con la hermana del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont".

Trass un pormenorizado análisis de las intervenciones telefónicas, entre Ferrán Jolis y otro miembro del ERT, Xavier Buigas LLobet, se obtuvo que ese día el ERT organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itinere con la hermana del ex Presidente Carles Puigdemont con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huído de la justicia española y el actual presidente de la Generalitat Joaquim Torra", expone el auto. En aquel encuentro, además de Guillem Xavier Duch Palau," participaron Ferrán Jolis Guardiola, Eduardo Garzón Bravo, Clara Borrero Espejo y David Budria Altadill, integrantes todos ellos del ERT", de acuerdo al auto de García Castellón.