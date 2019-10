Cataluña acapara la precampaña, el Gobierno llama a la calma y la oposición reclama más actuaciones

El Gobierno llama a la calma , también entre la clase política. "No es el momento de los excitados", decía el ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Que hoy es un problema de orden público que se resuelve con el trabajo policial. "Hoy no se da ningún supuesto de los que plantean los ansiosos. Ningún supuesto. No hace falta, de momento, tener otras medidas, pero si hacen falta, también las tendrán".

El PP no lo ve igual."No se puede esperar ni un minuto más para establecer el orden en las calles de Cataluña", afirmaba Pablo Casado, presidente popular. Que no es momento de dialogar, sino de actuar. "Que el PSC tiene que romper hoy mismo los 40 acuerdos con los independentistas, en 40 ayuntamientos... en la Diputación de Barcelona. Porque si no, no podemos seguir apoyando la unidad de criterio entre constitucionalistas. Si con una mano nos piden apoyo y con otra mano siguen abriendo la puerta a seguir pactando con los violentos".