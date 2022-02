La exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que existe "un abismo abierto, una ruptura profunda , no tanto que también, entre Génova y Sol , entre el presidente del partido, Pablo Casado, y la líder más popular -Isabel Díaz Ayuso, sino entre las siglas del partido ".

"No es solo Ayuso contra Casado, es la base electoral, los votantes, los militantes, los simpatizantes, absolutamente horrorizados y estupefactos ante la deriva del partido", ha afirmado, por lo que considera que "la única forma de cerrar esa brecha es dar la palabra a los militantes" y convocar un congreso extraordinario.

Así se ha pronunciado este domingo en la presentación en Málaga de su libro 'Políticamente indeseable', considerando que Casado "ha fracasado electoralmente y también moralmente en la gestión de la vida interna del partido" , y que "no es solución" solo que dimita el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, "porque no es el problema, el problema son otros".

"Estamos en horas críticas", ha señalado Álvarez de Toledo, para quien "para que España pueda regenerarse hace falta una alternativa ética y política a la política indeseable que mejor que nadie representa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y esa alternativa política no está en pie" por parte del PP, por lo que ha insistido en una "refundación ética y orgánica" del partido.

A la petición de dimisión de Casado y todo su equipo, ha agregado que "si él no convoca un congreso extraordinario en un último acto de responsabilidad y dignidad, son los miembros de la junta directiva nacional los que tienen una obligación política y moral con nuestro partido y país de convocarlo para elegir una dirección".

Para la 'popular', "la permanencia del actual equipo directivo lleva al partido a la ruina y a la devastación" y " beneficia de manera evidente a Pedro Sánchez ", porque "lo que hace es perpetuarlo", aunque no ha considerado que esté detrás de la situación del PP; y también a Vox , porque hace "engordar las perspectivas, encumbrar" a dicho partido.

No obstante, confía en que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no salga tocada de esta situación; "es importante que esto no suceda y creo que ella tiene un brillantísimo futuro por delante y probablemente tenga que jugar un papel mucho mayor que el que actualmente tiene porque lo han provocado quienes querían destruirla".