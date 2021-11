El certificado covid divide a las Comunidades Autónomas: cuáles apuestan por implantarlo

Las CCAA discuten ahora la necesidad de instaurar un certificado covid para intentar motivar a los no vacunados. En Baleares se pide en discotecas pero no en los bares. Como en Cataluña y en Galicia que ahora quiere extenderlo a la hostelería y apuesta por hacerlo en los hospitales. Euskadi con 150.000 no vacunados como objetivo espera la decisión del TSJ para discotecas, conciertos y restaurantes con mas de 50 comensales.

Trabajando también en el certificado están Castilla y León , Valencia y Andalucía que no lo consiguió cuando no había vacunas para todos. Madrid ni se lo plantea. Castilla-La Mancha cree que no lo necesita y Aragón pide que sea a través de una medida nacional. Navarra dice que ya hay medidas suficientes. En este contexto, Europa no logra contener lo que ya en muchos países se considera el inicio de una nueva ola, con tasas de vacunación por debajo de lo esperado.