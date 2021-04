¿Para qué sirve el certificado verde digital?

¿Cómo funciona?

¿Si no tengo el certificado, tendré limitaciones discriminatorias?

“Es un certificado que facilita la libre circulación en la UE, pero no limita la movilidad a quien no posea este certificado" ha subrayado el secretario general de Salud Digital, quien ha reiterado en múltiples ocasiones que "no es discriminatorio" y esa ha sido una premisa desde la que se ha trabajado en la Unión Europea. Así, ha señalado: