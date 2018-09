Willy Toledo: "Los calabozos de la policía son muy bonitos, es la tercera vez que estoy"

"Me siento como Charles Manson ", ha sido su primera sentencia antes de explicar que ha remitido un escrito y no considera haber cometido ningún delito.

"No tengo ni idea de lo que va a pasar, puede que se archive la causa y ahora veremos si vamos a juicio. Los calabazos son bonitos, es la tercera vez que voy, y estoy feliz. Es lo que debo hacer. A mí no me gusta estar meses de mi vida con este tema. No he cometido ningún delito, esto es tercermundista. Me parece increíble que haya leyes contra delitos religioso, pero voy a acatar lo que diga el juez", ha señalado en pleno directo en el Programa de Ana Rosa.