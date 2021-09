El comité científico empieza a dudar de que las coladas de lava en La Palma lleguen al mar

El comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) empieza a tener dudas de que la lava que fluye desde el volcán que entró en erupción en La Palma el pasado domingo llegue a desembocar en el mar. En estos momentos no existe "la seguridad" de que la lava llegue a la costa o, por el contrario, se frene antes, según apunta el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.

En cambio, la deformación de la superficie cercana a la zona de erupción no ha variado en las últimas horas y se mantiene en los 28 centímetros, por lo que hay una "minizona de estabilidad" en estos momentos, pero de la que se ignora "cuánto se va a prolongar". En cuanto a la segunda lengua por la que discurre la lava, ha detallado que apenas ha avanzado en las últimas horas.

El director técnico del Pevolca ha señalado que, por el momento, no hay riesgo para la salud humana por la emisión de dióxido de azufre , pues el penacho de humo que sale del volcán está «en la parte más alta», a unos 3.000 metros de altitud.

Por otra parte, Morcuende ha señalado que La Palma necesita ahora "dinero líquido" para las familias afectadas y no tanto materiales básicos porque esa cobertura está garantizada. "Lo que hace falta es dinero", ha señalado en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del comité director, subrayando que no hay "quejas" sobre la alimentación o la necesidad de mantas, ropa o enseres básicos, más allá de alguna dificultad para el traslado.

"No hay problemas al respecto, no aporten más aunque se dan las gracias. El dinero es lo que mejor le va a venir a las personas, pero no es mi competencia", ha comentado, en referencia a las incitativas ciudadanas, empresariales e institucionales puestas en marcha para recoger donativos.