El PSOE lograría un 31,2% de los votos mientras que el PP se mantendría en el 20%

El PSOE sigue manteniendo, según el CIS, una gran fidelidad entre sus votantes logrando más de un 30% de los votos, en concreto el 31,2%. Cifras similares a las mostradas en el mes de mayo, donde Sánchez lograba un 31,1%. No le pasa factura el coronavirus al presidente mientras que el CIS no reconoce el crecimiento del PP que perciben otras encuestas y lo sigue manteniendo anclado en un 20% de los votos. El que sí sube es Vox que se consolida como tercera fuerza política, - tal vez las manifestaciones sí le hayan favorecido a Abascal- mientras que Podemos se mantiene estable en torno al 11,5%. Ciudadanos, con Arrimadas al frente más colaborativa con el Gobierno, pasa de 10,5% al 9,4%. No parece que el apoyo al Gobierno haya ensanchado por ahora el espacio de votantes de centro que ahora busca Arrimadas.