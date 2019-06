Ciudadanos rompe con Vox y PP en Melilla para gobernar en solitario

Así se confirmaba la sorpresa, pues las apuestas iniciales apuntaban a una coalición PP-Ciudadanos-Vox, pero el diputado naranja presentó 'in extremis' su candidatura. Descolocado, el aspirante popular no encajó muy bien perder la plaza. PP y Vox, de hecho, han denunciado la elección por fraude de ley, nula por un presunto error formal, pero que no tiene visos de prosperar.