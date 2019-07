Ciudadanos no da al CIS credibilidad pese a lograr el sorpasso

Ciudadanos no da credibilidad al CIS "de Tezanos" a pesar de que el partido de Rivera se convertiría en segunda fuerza política. Así lo ha transmitido Melisa rodríguez, portavoz adjunta del grupo en el Congreso. Asimismo, se ha referido al artículo de Pablo Iglesias publicado en La Vanguardia en el que deja la puerta abierta a un gobierno que no sea de coalición con el PSOE. "La mejor opción es que en lugar de mandar artículos de opinión en la prensa, se sienten a negociar de una vez. Nosotros no vamos a permitir que se nos utilice para tensionar entre dos partido que están negociando", ha dicho.