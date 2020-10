Gobierno central y Comunidades Autónomas e stán valorando en la últimas hora recurrir a una nueva herramienta en la lucha contra el aumento de contagios por coronavirus . Siguiendo el ejemplo de Francia o Bélgica se ha puesto sobre la mesa la aplicación de un toque de queda que no paralice totalmente la economía pero que dificulte las reuniones sociales , verdadero foco de contagios.

La Constitución española no regula de forma específica el toque de queda. La Carta Magna solo hace referencia a los estados de alarma , excepción y sitio y tampoco hay una ley que aborde este mecanismo de defensa del Estado.

El último precedente de un toque de queda en España que se recuerda es el que acordó el teniente general Jaime Milans del Bosch el 23 de febrero de 1981 para Valencia con el intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero. Las fuentes consultadas apuntan que esta situación no es para nada comparable al actual, pues dudan de la legalidad de tal decreto al haber sido decretado por una fuerza militar y no por un gobierno central, que es el que tiene competencia para declarar el estado de alarma, de excepción o de sitio.

Medidas de carácter general y grave intensidad

"No es lo mismo que no se pueda salir de casa a una horas determinadas, que no se pueda acudir a un determinado lugar durante esas horas", ha concretado uno de los magistrados consultados.