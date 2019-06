Ada Colau rompe a llorar en una entrevista

La reelegida alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , no ha podido contener las lágrimas cuando ha explicado cómo han sido las negociaciones con unos y otros. Ha explicado que ella prefería un g obierno tripartito pero ERC se negó en rotundo a trabajar “con los carceleros”. Colau ha admitido que no le gusta gobernar con los votos de Manuel Valls pero “es justo que yo tenga que renunciar a gobernar”.

Ada Colau ha explicado en una entrevista en RAC1 cómo han sido las negociaciones para mantenerse en la alcaldía de Barcelona. Ha admitido que jamás se imaginó el actual escenario que le ha permitido mantenerse en la alcaldía de la Ciudad Condal gracias a la postura de Manuel Valls. “No he hecho ningún acuerdo y ni siquiera he hablado con Valls. Pero no es justo que yo tenga que renunciar a gobernar. Valls no ha condicionado nada en nuestra política ni lo hará”, ha asegurado.