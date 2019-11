Los comerciantes de Barcelona denuncian pérdidas de hasta el 90% tras la sentencia del procés

La asociación de comerciantes Barcelona Abierta denuncia unas pérdidas en los comercios de entre el 40 y el 90%, que no hacen más que prolongarse en el tiempo. Los vecinos denuncian que no hay derecho a que las empresas tengan que sufrir estas pérdidas. Además, muchos de los que viven cerca de la acampada indefinida denuncian la suciedad que les rodea, algo que consideran antihigiénico. Otros denuncian que el ruido no les deja dormir por las noches.