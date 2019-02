Comienza la batalla electoral: C's veta a Sánchez, los barones le protegen, y el PP no se modera aún

telecinco.es

Rivera sorprende a todos con un órdago con el que deja claro que no va a apoyar en ningún caso al PSOE. Mientras tanto, los socialistas cierran filas en torno a Sánchez pese a las palabras de Guerra no dando por sentado que fuera candidato mientras que el PP sigue con su línea dura contra el nacionalismo.

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha determinado este lunes, en una decisión unánime, que el partido no alcanzará un acuerdo de Gobierno ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE tras las elecciones generales del 28 de abril porque considera que los socialistas tienen que pasar a la oposición.

Así lo ha comunicado en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que cree que esos comicios estarán marcados por dos circunstancias: el "golpe de Estado" de 2017 desde la Generalitat de Cataluña y la decisión del presidente del Gobierno de "dialogar y pactar" con los partidos independentistas que "han intentado romper el país".

Ante este escenario, "la Ejecutiva ha ratificado el criterio de que Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro Gobierno de España", ha declarado Villegas, que también ha expresado el deseo de la formación naranja de "superar el bipartidismo".

"Ningún voto que vaya a Cs va a servir para que Sánchez siga como presidente del Gobierno", ha subrayado. De momento, este criterio de no pactar con el PSOE se va a aplicar para las elecciones generales, mientras que para los comicios municipales y autonómicos la Ejecutiva nacional aún no ha tomado una decisión.

Sobre la posibilidad de pactar con el PSOE si, en el periodo de negociaciones, Sánchez accediera a apartarse, el dirigente 'naranja' ha dicho que hoy por hoy "Sánchez es el PSOE y el PSOE es Sánchez" y que la mejor manera de que este partido cambie es "estando en la oposición".

Page da la cara por Sánchez y dice que ganará

Olvidadas las diferencias, los cabreos y las rencillas, es hora del todos a una en el PSOE, como en el resto de partidos. El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ha defendido este lunes que sea Pedro Sánchez el candidato a las elecciones generales del próximo 28 de abril, al tiempo que ha afirmado que "ganará claramente".

"El candidato del PSOE va a ser Pedro Sánchez "y no sé si habrá alguien que quiera plantear que haya o no primarias. Si escucho a los más radicales de mi partido, tendría que haberlas, aunque no sea necesario, solo por el hecho de pelearnos", ha argumentado, para agregar que él no es de esos. "Defiendo que el candidato sea Sánchez, que no haya candidatura alternativa porque sería trasladar un mensaje absurdo a la opinión publica, cuando realmente en el PSOE hoy no se discute que el presidente del Gobierno tenga que ser secretario general del partido y al mismo tiempo candidato" ha proseguido. Bajo su punto de vista, "en el PSOE no va a haber discusión por la candidatura y todos los huevos están puestos en esta cesta. Creo además que Sánchez va a ganar muy claramente las elecciones".



Por otro lado, García-Page ha indicado que él no tiene "ningún reparo ni ningún problema" en hablar con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien sugirió la semana pasada que el presidente de regional no quería hablar con él. "Cuando fui a visitar las casas de Castilla-la Mancha en Barcelona hace unas semanas avisé al Govern y ellos me querían mandar al consejero de Asuntos Exteriores, y no quise hablar con él porque estoy en España", ha señalado García-Page.

En la misma línea, ha indicado que no renuncia a hablar con ellos y a convencerles, "en decirle a la cara lo que digo en público". Así, ha opinado que el "problema" que tiene Cataluña es "su clase política", y ha recordado que la democracia consiste en que "es el pueblo el que hace leyes, y lo que dijo Torra de que la voluntad del pueblo está por encima de la Ley es una absurdez".

Preguntado sobre si tiene arreglo el conflicto catalán, García-Page ha asegurado que no lo sabe, "pero independiente no será, eso es imposible", y ha añadido que no puede haber un referéndum porque está prohibido, "y nunca podrá haber una constitución que lo permita".

El PP no se modera aún

El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha dejado claro que el PP quiere devolverle la autonomía a los catalanes con un 155 que no sólo sea para convocar elecciones, sino que también incluya la "intervención" de TV3, de las prisiones, de los Mossos y de la educación. Así se ha expresado Maroto durante una entrevista en el programa de Ana Rosa en Telecinco, donde también ha reiterado que para los populares "Sánchez es un presidente que ha traicionado políticamente a España" al dialogar con los independentistas y ha señalado que hace falta un Partido Popular que diga "claro" lo que se va a hacer, porque "nos hemos cansado de ver que el diálogo solamente es para la cesión o para escuchar chantajes".

El líder del PP, Pablo Casado, no le ha ido a la zaga y ha asegurado que los senadores del Grupo Popular serán los que aplicarán el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y, ante las elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril, ha pedido agrupar el voto útil en el PP para ejecutar ese precepto constitucional en toda su extensión. Según ha recalcado, hay que dejar claro en campaña que los senadores de su partido serán los de "la recuperación de la dignidad, la libertad y la Constitución en Cataluña".

En su discurso, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los cargos del PP, Casado ha admitido que la lista al Senado será "en gran medida" la de los candidatos que están "dispuestos a votar una vez más" el artículo 155 de la Constitución y ha recalcado que si gana el PP las generales ese precepto constitucional se aplicará "con la duración y la extensión competencial que otros partidos no quisieron".

El presidente del PP, que ha afirmado que los senadores que van a aplicar la Constitución van a "ser la lista de la libertad en Cataluña", ha recordado que el partido más votado es el que se lleva más senadores. Por eso, ha abierto la puerta a posibles pactos en el futuro para aplicar el 155 en toda su extensión.

Además, ha dejado claro que el 155 "no es represión" sino "libertad" y defensa de la Constitución ante los que quieren "dañar" los intereses de todos. "Una vez más nos llaman crispadores como le pasó a Aznar y Rajoy. Cuando no estamos de acuerdo crispamos", ha lamentado, para recalcar que lo "moderado" es cumplir la ley, la Carta Magna y no aceptar el "chantaje" de los independentistas.

Según Casado, la Constitución es el marco para un diálogo "libre y constructivo". "Las leyes no son un obstáculo a la convivencia y los tribunales no son un obstáculo a la convivencia sino el nacionalismo y el socialismo que ampara esas reivindicaciones nacionalistas. Que quede muy claro"; ha espetado a los suyos, cosechando un fuerte aplauso de su partido.

Fuentes de la dirección nacional del PP han explicado después que en ningún momento Casado se ha planteado ofrecer un pacto a Ciudadanos (Cs) para ir juntos en el Senado sino que lo que quieren es abrir una campaña explicativa dejando claro que hay que "concentrar" y "agrupar" el voto en el PP en el Senado para seguir contando con mayoría y poder aplicar un 155 duro en Cataluña tras las generales.

"No nos la juguemos en el Senado", resumen desde Génova, que subrayan que es un voto "por la unidad de España" porque si el voto del centro-derecha no se concentra en el Partido Popular "se corre el riesgo de que no haya mayoría absoluta" en la Cámara Alta.

Con ese objetivo, la dirección del PP -que ya está inmersa en la preparación de la campaña electoral y las listas-- dará especial protagonismo a los senadores de su formación para que trasladen a los ciudadanos el mensaje de que si el Partido Popular logra mayoría absoluta en el Senado es "garantía para que España permanezca unida".