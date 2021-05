¿Cómo me vacuno si me voy de veraneo? Valencia da el primer paso y ya ha vacunado ya a 60.000 no residentes

Miedo a irse de vacaciones

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hablado en ocasiones sobre qué hacer si me voy de vacaciones y no me han vacunado. Hace unos días señaló que si no podemos acudir a la cita por estar fuera, esa fecha se puede aplazar a más adelante pero que, en cualquier caso, los servicios de salud están avisando con tiempo para podernos organizar si es que tenemos pensado salir a algún lado fuera de nuestra comunidad autónoma o, incluso, del país. Lo que es cierto es que siempre es recomendable aprovechar la cita cuando somos nos llaman porque si la cambiamos, muy posiblemente terminaremos a la cola de la lista y tengamos que esperar a que se vacuna todo nuestro grupo de edad para volver a ser llamados. Otra opción es que las CCAA con más visitas en verano y que quieran que la gente haga las maletas, hagan lo que Valencia.