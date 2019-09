De romper un auto judicial a sentarse en el banquillo por desobediencia el 12-O en Badalona

" El Viver no estaba abierto al público, las puertas estaban cerradas, las luces ni tan siquiera estaban encendidas, la puerta habitual del público estaba cerrada, no se encendieron ordenadores, no se hicieron trámites ", ha defendido Lladó, que aquel día ejercía de alcalde en funciones porque la alcaldesa Dolors Sabater estaba de viaje.

Han explicado que decidieron enviar el correo electrónico a los trabajadores diciendo que no fuesen a trabajar porque entendieron que no podía ser una jornada laboral convencional: "Lo que teníamos claro es que aquella jornada que habíamos planteado no se podía conseguir. La advertencia jurídica es que no podía producirse aquello que se había pactado", ha añadido Lladó.