Unas 2.000 personas se concentran en Almería en honor a Gabriel y piden que no se derogue la permanente revisable

Unas 2.000 personas, según estimaciones del Ayuntamiento de Almería, se han concentrado este domingo en la estatua de La Ballena, ubicada en la desembocadura de la rambla Federico García Lorca de la ciudad, en recuerdo de Gabriel Cruz, el niño de ocho años encontrado sin vida justo hace una semana tras 12 días de búsqueda desde su desaparición en Las Hortichuelas de Níjar, y han pedido que no se derogue la prisión permanente revisable.

En este marco, el alcalde ha pedido que "no se mezcle" la petición de no derogar la prisión permanente revisable con el caso de Gabriel, "pese a que la inmensa desgracia ha coincidido con el debate". Fernández-Pacheco ha recalcado que la petición se realiza porque "nadie entiende que una persona que no está rehabilitada pueda volver a la calle", generando así "un estado de miedo y alarma social injusto para las víctimas".