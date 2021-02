Condenadas la madre y la hija que se saltaron el perímetro de seguridad de la casa de Iglesias y Montero

En el juicio, l as acusadas manifestaron que "no había ningún perímetro " y que "los agentes de la Guardia Civil las agredieron" desde el primer momento en que se acercaron a la zona a ver a unas amigas, sin que llamaran a la ambulancia cuando una de ellas se desmayó.

"Yo me quería ir y el agente no me dejó. Me pisó y me dio empujones", relató en la vista oral Ascensión D. B. "Tuve miedo de los agentes", afirmó su hija.