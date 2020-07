El Congreso aprueba más de 500 medidas para la reconstrucción de España tras el coronavirus

Sanidad

-- Promover un pacto social por la sanidad pública y aumentar la inversión hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura. -- Elaborar un calendario de reformas legislativas ante un posible rebrote del Covid-19 o cualquier otra epidemia. -- Reforzar con urgencia la Atención Primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al Covid, singularmente en residencias de mayores y personas con discapacidad. -- Acabar con la temporalidad de la contratación de los profesionales sanitarios. -- Poner en marcha una Estrategia Nacional de Transformación Digital del Sistema Nacional de Salud. -- Incorporar la seguridad sanitaria como parte de la seguridad nacional y redactar una normativa legal para distintos escenarios de emergencias de salud pública y sanitarias. -- Organizar una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico (materiales de protección, EPIs, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de UCIs, respiradores automáticos, etc.). -- Crear un cuerpo sanitario de reserva con profesionales en excedencia o jubilados, para emergencias o pandemias. -- Priorizar la compra a fabricantes españoles. -- Incrementar gradualmente la inversión en I+D+i en los próximos 5 años hasta el 2% del PIB, así como los presupuestos dedicados a proyectos de investigación en salud. -- Reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica y biotecnológica y legislar para aumentar la transparencia en el desarrollo y producción de fármacos para evitar sobreprecios abusivos. -- Eliminar los copagos. -- Impulsar una Estrategia Nacional de Salud Mental.

Políticas sociales

Reactivación económica

-- Reducir la brecha fiscal con Europa sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas. -- Desarrollar una Ley de start-ups y empresas innovadoras y buscar un Pacto por la Ciencia y la Innovación para incrementar la inversión total en I+D+I hasta la media de la UE. -- Alcanzar un Pacto de Estado por la Industria. -- Avanzar en planes para fortalecer las pymes y elaborar una nueva Estrategia de Estado para la Economía Social. -- Promover una reforma de la PAC que garantice la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental durante el periodo 2021-2027. -- Poner en marcha un Plan de recuperación verde alineado con el Pacto Verde Europeo. -- Elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas. -- Estudiar cómo flexibilizar los ERTE para que continúen siendo un instrumento de flexibilidad interna en las empresas según la recuperación de la actividad del sector y poder adaptarse ante posibles rebrotes. -- Impulsar planes de digitalización de la Administración y para la educación on line. -- Renovar el actual 'Plan nacional 5G' adoptando una nueva 'Estrategia de Despliegue 5G'. -- Tramitar una nueva Ley del Mercado de Valores. -- Desarrollar Planes de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción y del Sector Turístico.

Unión Europea

-- Promover un Marco Financiero Plurianual teniendo en cuenta los países y sectores más afectados por el Covid.

-- Negociar un fondo de recuperación europeo con recursos suficientes, basado no sólo en transferencias, sino también en préstamos.

-- Acelerar la puesta en marcha del instrumento SURE para apoyar a desempleados, la línea Covid-19 del MEDE para los Estados y el Fondo de Garantías del BEI para las empresas.

-- Confirmar, pasada la pandemia, el compromiso de España con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el saneamiento de las cuentas públicas y la reducción del nivel de deuda pública.

-- Culminar la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria y avanzar en una Unión de Mercado de Capitales que permita que el crédito llegue a las empresas, especialmente a las pymes.

-- Impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades y apoyar la creación de una tasa europea por servicios digitales y a las transacciones financieras.

-- Proponer la eliminación del requisito de la unanimidad en el proceso de toma de decisiones relativo a la política exterior y de seguridad europea.

-- Impulsar una nueva política de migración y asilo europea eficaz y avanzar en la transversalidad de políticas de igualdad de género e igualdad salarial efectiva.

-- Avanzar hacia una Unión Sanitaria frente a posibles rebrotes o futuras pandemias y reclamar pruebas de estrés a los sistemas sanitarios de los Estados miembros.

-- Realizar listas europeas de medicamentos, vacunas y equipamientos sanitarios básicos, evaluar los procedimientos de compra pública europea de estos productos y reforzar la coordinación en investigación europea para el desarrollo de una vacuna de acceso universal.

-- Aplicar los elementos centrales del Pacto Verde, de la Agenda de Digitalización Europea y de la Agenda Europea de Innovación, y elaborar una política común en el ámbito de las redes digitales, en particular la extensión del 5G.

-- Impulsar planes específicos de recuperación postCovid para las zonas despobladas, islas, regiones ultraperiféricas, e incrementar la participación de comunidades y ciudades autónomas en la formación de la posición española en Europa.