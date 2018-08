Cómo conseguir caerle bien a tu gato

Si lo que esperas de tu gato es que te traiga las zapatillas, el periódico, que sea cariñoso contigo y sobretodo te obedezca, lamento decirte que esto no sucederá. A diferencia de los perros, los gatos no buscan la protección de sus dueños y por tanto no te tienen como alguien de la familia, eso tendrás que ganártelo.