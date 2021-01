El consejero de Murcia y otros políticos que se vacunaron contra el covid saltándose el protocolo

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas (PP) no ha sido el único político, que ha aprovechado su cargo para ponerse la vacuna contra el covid , saltándose el protocolo de proteger primero a los más vulnerables . A la lista se suman ocho alcaldes y cuatro concejales de diferentes partidos.

Villegas , no solo se vacunó él, sino que también coló a su mujer, a pesar de que tampoco es población de riesgo. A pesar de la presión de la oposición que pidió su dimisión, hoy se justificó en rueda de prensa, y la de su mujer, que es sanitaria y está "en primera línea de la gestión de la pandemia".

El Gobierno de Murcia ha aludido a que era "información confidencial" para negarse a revelar las identidades del resto de altos cargos que se han vacunado por la vía prioritaria sin cumplir el protocolo. La cadena SER ha informado que son al menos, 40 miembros del equipo de Manuel Villegas los que recibieron la vacuna, a pesar de que no tenían la edad prevista en esta fase de vacunación.

Y no son los únicos: En total, son al menos ocho alcaldes -cinco del PSOE, uno del PP, otro de JxCat y otro de CDEI-, más cuatro concejales, -dos del PP, uno del PSOE y otro de JxCat- los que ya se han vacunado aunque no sean grupos de riesgo. Algunos de ellos han explicado que sobraban algunas dosis y lo hicieron para que no echaran a perder.