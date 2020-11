El coronavirus en España golpea de forma desigual: Burgos pide el confinamiento domiciliario

La segunda ola no está golpeando de igual modo en toda España. En estos momentos, solo Galicia, Extremadura, Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid no han optado por limitar la movilidad de sus ciudadanos ni de los procedentes de otras regiones de forma genérica, aunque algunas de ellas sí se ha visto obligada a decretar confinamientos puntuales, por municipios o barrios.

La capital mejora sus datos. La incidencia acumulada está en 326 casos por 100.000 habitantes y cada vez tiene menos zonas confinadas. A partir del lunes sólo el 2% de los madrileños vivirán con restricciones. Una de ellas, en el barrio de Vallecas, donde sus vecinos llevan casi dos meses sin poder visitar a su familia. Los vecinos en general están cumpliendo las normas, pero todavía hay negocios que no lo hacen. Según la policía, el 10% no respeta las medidas higiénicas, por no utilizar los productos adecuados. También suspenden en aforos. 1 de cada 10 negocios sigue sin respetarlos.