La covid deja de ser la preocupación número uno a nivel global pese a los signos de un "resurgir" de la pandemia

En este escenario, los expertos inciden en la importancia de no bajar la guardia y no perder el respeto al virus. Es fundamental, recalcan, no caer en la excesiva relajación de las medidas, –algo que resultó fatal en Europa en las pasadas Navidades–, e insisten en la importancia de seguir incrementando una cobertura vacunal que en Europa no ha terminado de alcanzar las cotas suficientes.