La ex-presidneta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha roto su silencio tras ser absuelta por la Audiencia Provincial de Madrid del delito de falsedad documental por la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster del curso de postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2012, y lo ha hecho en el programa de televisión de la cual es colaboradora, 'Ya es Mediodía'.



Cristina Cifuentes ha comenzado su primera intervención televisiva tras ser absuelta por el caso Máster con un cariñoso saludo para todo el equipo de Sonsoles Ónega. En ella Cifuentes afirma que se siente “liberada, me siento aliviada, pero yo ya he cumplido una condena de tres años. Una condena donde no ha tenido presunción de inocencia, he sido condenada desde el principio”. “He perdido mi vida y he tenido la llamada condena del telediario, de forma reiterada y de forma feroz”, añade la ex-presidenta.



Cristina Cifuentes ha querido valorar la sentencia de absolución y lo que ha supuesto la misma para ella y para su familia: "Básicamente la sentencia lo que dice es absolución con todos los procedimientos a favor y eso significa inocencia, algo que yo dije desde el primer momento y que me ha supuesto vivir tres años con un calvario y un linchamiento continuado. Estoy contenta sobre todo por mi familia porque para ellos acaba un larguísimo calvario”.



La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta regional del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por el caso Máster. Los magistrados condenan a un año y seis meses de cárcel a la profesora de la URJC y directora del polémico máster Cecilia Rosado y a tres años de cárcel a la ex asesora de Educación María Teresa Feito.



Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal