Cifuentes sigue defendiendo su inocencia y declara que no ordenó falsificar el acta e hizo las pruebas del máster

En el escrito, que ha adelantado hoy', la abogada de la expolítica madrileña sostiene que "no son ciertos los hechos relatados por las acusaciones en la medida en que" su clienta es "completamente ajena a cualquiera de los hechos que se le adjudican".

"Mi representada no indujo, ni al resto de acusados ni a ninguna otra persona, a que confeccionaran o falsificaran Acta o documento alguno", insiste la letrada, quien subraya que su patrocinada no resultaba beneficiada con la falsificación del Acta. Al contrario, apunta la abogada, "esta se crea cuando la misma ya ha cursado y terminado el Máster. Esto es, no es un documento que se instrumentalice para fingir que se han superado las pruebas académicas, pues ya había obtenido el título", señala el escrito.