Cristina e Iñaki, una piña en el juicio del caso Noos, alejados después: ella en Ginebra y él en Vitoria

Una ruptura que María Zurita, muy prudente e intentando mantener la discreción en estos delicados momentos, prefiere no confirmar ni desmentir, aunque por sus palabras deja entrever que ha podido hablar con la Infanta Cristina tras la publicación de la presunta deslealtad por parte del ex jugador de balonmano: "Estoy muy bien gracias, pero no vais a recibir información por mi parte. Me vais a perdonar". "Lo siento", ha añadido, sin pronunciarse sobre las fotografías de Urdangarin con otra mujer.