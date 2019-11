Cruz Roja Española atiende a más de 326.000 menores, más del 18% de estos afirma no tener ni un solo juguete

La pobreza infantil tiene consecuencias importantes en la vida cotidiana de los niños, niñas y jóvenes, que se prolongan a lo largo del ciclo vital. De esta manera, el Boletín que estudia la Vulnerabilidad Social sobre la infancia atendida por la Cruz Roja, ha desvelado que el 18% de los niños afirma no tener ni un solo juguete; el 46% no tienen videoconsola y el 12% no dispone de libros o cuentos.