La pesadilla regresa a las UCI: Cataluña en el ojo del huracán, dobla la media nacional

La pesadilla regresa a las UCI , donde los pacientes de la tercera ola se mezclan ya con los de la cuarta. Cataluña ha superado la barrera de los 500 pacientes en cuidados intensivos y con un 40 % de ocupación dobla la media nacional. Allí encontramos, de nuevo, sanitarios agotados y preocupados por el continuo ingreso de pacientes Covid es estado muy grave. Los grandes hospitales catalanes están llenando las UCI con infectados por el coronavirus a un ritmo elevado y se acercan al límite de su capacidad, por lo que se verán forzados a desprogramar actividad no covid si continúa esta tendencia al alza. "Algún paciente sube directamente ya a la UCI. Ahora mismo ya volvemos a estar con todas las camas llenas. El miedo que nos da es el post Semana Santa ". Si algo destaca la nueva variante británica es que contagia a todos los grupos de la familia. Y eso se ve en los hospitales. "Tenemos dos hermanos ingresados. Ellos no saben que están aquí. La nueva variante británica es más contagiosa y vienen más grupos familiares".

Cataluña, en riesgo

Cataluña ha superado este pasado fin de semana la barrera de los 500 ingresados por covid en las UCI y este lunes ya llegan a 515, mientras que crecen también los hospitalizados, hasta los 1.723 casos. Según los protocolos del Departamento de Salud , a partir de los 500 ingresados solo por covid puede comenzar a producirse desprogramación de actividad no relacionada con el coronavirus de forma generalizada. Sin embargo, Salud impulsó un sistema de clústers, que agrupa hospitales y regula flujos de pacientes, con el que se logra repartir la presión asistencial y minimizar el impacto de tener las UCI llenas.

En el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), en una semana los pacientes en la UCI han aumentado un 15%, pasando de 33 a 38, por lo que el servicio está al límite, si bien de momento no se ha desprogramado actividad no covid para esta semana, explican a Efe fuentes del centro sanitario. También mantienen toda la actividad por ahora en el Hospital Clínic de Barcelona, si bien fuentes de este centro alertan de que se pueden llegar a desprogramar algunas cirugías no urgentes si continua la tendencia creciente, como pasó en anteriores olas.