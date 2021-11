La DANA provoca un tornado en una gasolinera de Alicante: el viento reventó completamente una cristalera

El viento sopló con tal violencia que llegó a despegar varios bolardos y maceteros . Por suerte fue de madrugada, por lo que no hubo que lamentar mayores daño: “No había nadie, porque si no hubiera sido una desgracia” , cuenta el compañero del hombre que estaba dentro de la gasolinera cuando se produjo el suceso, quien ahora está descansando y recuperándose del susto.

El tornado también ha dejado daños en el pueblo de El Altet daños en tejados y en varios vehículos , además de sobresaltos entre los vecinos, algunos de los cuales han señalado que no pudieron pegar ojo ante el ruido generado por el viento.

El temporal no nos abandonará en toda la semana. El frío y las precipitaciones abundantes se instalarán en todo el país --tanto en la Península como en las Islas Canarias-- a lo largo de toda esta semana , mientras que la cota de nieve seguirá bajando hasta situarse en los 700 metros .

De este modo, ha añadido que "los efectos de esta dana se propagan hasta la superficie, lo que ha dado lugar a la formación de una borrasca de poca entidad en el área mediterránea" y ha precisado que esta borrasca no ha recibido nombre "porque no ha profundizado demasiado y parte de los avisos activados durante este episodio por fenómenos meteorológicos adversos no se deben a su presencia, sino a la citada dana".