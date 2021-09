David Cantero entrevista a Itahiza Domínguez, uno de los sismólogos que predijo la erupción: "Pueden surgir más bocas"

Itahiza Domínguez es uno de los sismólogos del Instituto Geográfico Nacional desde donde se dieron los primeros avisos de que algo como lo ocurrido en La Palma podía suceder. ¿Es posible que aparezcan más bocas en las laderas? "Sí", es la respuesta, "no se puede descartar. Las erupciones tienen una parte fisural. Ahora mismo hay un cono principal, ahora se formó una boca secundaria en la base del cono principal, pero no es descartable que haya más.

En cuanto a los gases que se van a emanar cuando la lava llegue al mar no debería haber peligro si la gente mantiene la prudencia y no se acerca. "Se ha generado un perímetro de seguridad pero no debería haber un peligro con la lava que llega al agua. Habrá gases tóxicos pero no en grandes cantidades".