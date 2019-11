Sánchez pretende ahora ilegalizar referéndums ilegales y que gobierne la lista más votada

Sánchez propone prohibir por ley un referéndum ilegal, algo que erradicó Zapatero

Sánchez pide al resto que si no se ponen de acuerdo gobierne la lista más votada y dejar caer que hará una reforma laboral

El debate deja claro que los pactos tendrán que ser con forceps. Evitar unas terceras elecciones debería ser emergencia nacional, pero con Sánchez, Rivera, Iglesias, Casado y Abascal no se sabe. Con estos bueyes hay que arar. Lo dicen los sabios del campo y ahora los españoles, que asisten a un bucle permanente de unos políticos que pese a sus reiterados fracasos siguen liderando sus partidos. Las estrategias fueron claras: Todos contra Sánchez y todos contra todos, algo que enfadó a Casado que dijo eso de "a ver si tenemos claro quién es el enemigo". Porque las derechas se atacaron fuerte, Casado y Rivera más de lo previsto, pero es que el líder de Ciudadanos estaba obligado a disparar con todo a todos. No encajó bien los ataques un Casado moderado cuando hablaba iracundo cuando era atacado. Mas tenso que nunca se puso con la corrupción. Rivera y Casado hablan de conciliar, pero concilian mal. Aunque luego pacten. "Si dejaran de robar los españoles tendrían 1.000 euros más en el bolsillo", soltó increpando al bipartidismo.

Iglesias apostaba por tender la mano a Sánchez olvidando el pasado mientras que este le negaba una vez con brío, con Cataluña como principal problema de pareja. Iglesias le recordaba que las derechas se pelean, pero pactan, pero Sánchez le negaba una y otra vez. No coincidimos en la visión de Cataluña, no coinciden en la visión del empresariado... parece mentira que hayan querido formar un Gobierno. "Queremos competencias señor Sánchez y no sillones".El Presidente en funciones usó el debate para desgranar ofertas, como la vicepresidencia para Nadia Calviño o un ministerio para la despoblación.

Más complejo de analizar fue Abascal porque en ocasiones, por sus frases populistas, recordó, paradojas del destino al primer Iglesias. Hasta dejó claro que vivía en Hortaleza.

Rivera, repetitivo ya con sus gags, se lanzó sin red al enseñar un adoquín como prueba de la violencia catalana y una especie de pergamino en el que contaba todas las cesiones del PP y el PSOE a los nacionalistas. Intentó venderse como alternativa al bipartidismo, pero sus medidas sonaba a ya dichas.

Los candidatos iban al debate con las encuestas repitiendo algunos titulares, aunque ahora las previsiones son como una partida de dados. Si el CIS daba a Sánchez una victoria clara pero insuficiente, el resto de encuestas lo dejan estancado en el 28A (mal negocio si has querido ir a elecciones para lo contrario), a Casado le dan aire rozando sus 100 diputados, lo suficiente para no perder el timón del PP y consolidarse como la oposición, mientras que Vox vuelve a postularse como sorpresa, como ya hiciera el 28A, por lo que son muchos, incluido Abascal, los que no se fían. Unidas Podemos, pese al juego de sillones y las críticas por no formar un gobierno de izquierdas no parece hundirse, mientras que el que sí paga caro su no es no es Rivera, que de cumplirse los pronósticos tendría un problema más que serio. Y mientras los líderes acudían al debate, las imágenes de Rey se quemaban en Cataluña. Lo que ya se ha convertido en cotidiano: insultos, gritos, odio y fuego. A poco que no lo remedien, el ganador de las elecciones será la abstención.

Abascal apareció sin corbata pero con chaqueta, Iglesias con una pero sin chaqueta, mientras que el resto de candidatos no arriesgó y apostó por el azul. El tono más oscuro fue para Casado. El debate se centró desde el primer momento en Cataluña y en atacar al presidente en funciones. Sánchez se desmarcó con dos propuestas: ilegalizar un referéndum ilegal que ZP quitó del código penal y proponer que dejen gobernar a la lista más votada. Eso y poner coto a TV3. Dos propuestas que en el fondo no son nada nuevo y que el PSOE con Sánchez a la cabeza rechazó en su día.

Llegó la hora de la economía y con ella las promesas mil veces escuchadas. A saber. Rivera volvió a decir eso de que quería ser el presidente de las familias con beneficios de toda índole, Sánchez volvió a hablar del PSOE como defensor del Estado de Bienestar, Iglesias apostó porque los bancos devuelvan el dinero: 60.000 millones y por acabar con el expolio fiscal. No solo eso, con 35 años cotizados elegidos por cada ciudadano, pensión garantizada. Y que las 805 filiales del Ibex en paraísos fiscales.

Para Abascal, la bestia negra es el Estado las autonomías que nos cuesta dijo, entre 60.000 y 90.000 millones. Y luego se pareció en algo a Iglesias. Prometió que el 93% de los trabajadores no tengan que hacer la declaración de la renta, y que el tipo máximo fuera del 30%, eliminar sucesiones y patrimonio. Y todo ello recortando el gasto político. Y no dejó escapar su lado más extremo: la sanidad para los inmigrantes. Tuvo eso sí una frase brillantes: para los españoles pobres, España es su mejor patrimonio, solo los ricos pueden permitirse no tener patria. En una claro mensaje a la España vacía. El eslogan de Casado, para que los españoles no pierdan empleo, Sánchez debe perder el suyo también sorprendió, como Rivera al decir eso de "Un país sin niños no tiene futuro". Sánchez se inventó otro lema como "ustedes son la derechista cobarde que no contesta a la ultraderecha agresiva".

Sánchez se limitó en el debate a dejar pasar el tiempo señalando sus logros de los viernes sociales. Sus propuestas también eran ya sabidas por todos. Y siguió diciendo: Necesitamos un gobierno, y para eso hay que votar al partido socialista. Si quieren bloqueo... Abascal llegó a parecerse al Iglesias de sus inicios. Y sí, habló como él para acordarse de la España vacía. Abascal defendió a las mujeres, pero no la ley de violencia de género que consideró fracasada y apostó por la cadena perpetua para los violadores, señalando que la mayoría eran extranjeros. Incidió Abascal como si fuera el hombre de dos caras con su ataque al inmigrante, aunque fuera por caridad.