El debate de investidura, al minuto: Iglesias hace una última propuesta y renuncia al ministerio de Trabajo

13:47 Sánchez asegura que no quiere dos Gobiernos en uno, increpando directamente a Iglesias. “Si para ser presidente del Gobierno tengo que renunciar a mis principios, entonces usted estará en lo cierto, yo no seré presidente ahora”, ha afirmado pedro. Después ha continuado: “Si usted me obliga a elegir entre ser presidente de España con un gobierno que no serviría de nada o mis convicciones, yo no tengo ninguna duda: elijo mis convicciones. Elijo proteger España”.