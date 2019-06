La fecha de la investidura de Pedro Sánchez se conocerá este martes

Ii a la investidura sin apoyos

Iglesias le comunicó a Sánchez que en el caso de no lograr este objetivo no descarta votar en contra de su investidura, mientras que el presidente en funciones repitió su oferta de "gobierno de cooperación" y avisó al líder de Podemos de que está determinado a presentarse a un debate de investidura en el mes de julio tenga o no tenga amarrados antes los apoyos suficientes para sacarlo adelante.