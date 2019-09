Errejón augura que Mas País será "pieza decisiva para que el bloque progresista sume una mayoría"

"Cuando hay bloqueo, tienen responsabilidad todos los líderes políticos nacionales, y si tienen responsabilidad todos, nos sorprende mucho no haber escuchado un gramo de autocrítica por parte de nadie, pero a mí las culpas me dan igual, a mí me preocupa que se repita la misma situación, y si están los mismos que protagonizaron el bloqueo, sería posible que se repitiera el bloqueo", ha asegurado este domingo antes de asistir al acto de celebración del 130 aniversario de UGT, en Madrid.