El jefe antiterrorista de la Policía, sobre el yihadismo: "Es cuestión de tiempo, nos volverá a golpear"

En lo que va de 2019, la Policía Nacional ha detenido a 28 personas por terrorismo yihadista. El 85% de ellos se encuentra en la actualidad en prisión. Por ello, Pereiro ha defendido la idoneidad de actuar de forma preventida porque "no se puede esperar a que el sospechoso cometa un atentado para detenerle".

Por otro lado, el alto mando de la Policía ha sostenido que una eficaz actuación contra la amenaza terrorista no justifica la tortura. "No voy a criticar la política de Estados Unidos, pero aquí no cabría esa posibilidad. Es impensable en España", ha afirmado al ser preguntado por su opinión sobre las cárceles de Guantánamo.